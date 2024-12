UE discutirá com novas autoridades sírias a redução da influência russa

A União Europeia (UE) pretende discutir com as novas autoridades da Síria suas preocupações sobre a presença militar e a influência da Rússia no território sírio, anunciou nesta segunda-feira (16) a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

De acordo com Kallas, a UE "mencionará este tema" quando estabelecer um diálogo com as novas autoridades na Síria, e destacou que Rússia e Irã "não devem ter um lugar no futuro da Síria", após a queda do governo de Bashar al Assad.