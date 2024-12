Putin exalta avanço do exército russo na Ucrânia após ano 'crucial'

As forças ucranianas, em menor número e com menos armamento, estão perdendo terreno gradualmente. Os soldados russos estão agora às portas de Pokrovsk, uma área de mineração e centro logístico no leste da Ucrânia, a qual tentam conquistar há meses.

"As tropas russas dispõem da iniciativa estratégica em toda a linha de contato", afirmou Putin em um discurso diante dos principais comandantes do Ministério da Defesa.

Segundo uma análise da AFP, com base em dados do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla em inglês), uma organização americana, o exército russo avançou mais de 725 km² em território ucraniano em novembro, seu maior ganho territorial em um mês desde março de 2022, nas primeiras semanas de sua ofensiva em grande escala.

No entanto, a sustentabilidade dessa ajuda, crucial desde o início da ofensiva russa, há quase três anos, não está garantida com o retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos, que até agora foi o principal doador da Ucrânia.

Moscou e Kiev tentam influenciar a posição de Trump, que assumirá o cargo em janeiro, para as novas negociações entre as duas partes, as quais podem ter início no próximo ano.

Trump já pediu um "cessar-fogo imediato" e negociações. Mas tanto os europeus quanto a Ucrânia temem que Kiev seja forçada a fazer grandes concessões, o que representaria uma vitória militar e geopolítica ao Kremlin.