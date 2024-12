Príncipe Andrew não participará das celebrações de Natal com a família real

O príncipe Andrew, no centro de uma nova polêmica por suas relações com um empresário chinês suspeito de espionagem a favor de Pequim, não participará com o restante da família real das celebrações de Natal, informaram os veículos de comunicação britânicos nesta segunda-feira (16).

O irmão do rei Charles III caiu em desgraça devido à sua proximidade com o já falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, motivo pelo qual está afastado da família real há algum tempo.