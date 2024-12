Polônia afirma que Rússia é quem deve ser 'forçada' a iniciar conversas de paz

Segundo ele, Washington e a UE deveriam ajudar a Ucrânia "a alcançar uma posição melhor para possíveis negociações futuras, nas quais seja o agressor quem seja incentivado e forçado, e não a vítima", acrescentou.

As declarações de Sikorski ocorreram dois dias antes de uma reunião informal em Bruxelas da qual participarão o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, segundo um funcionário da aliança militar.

Também se espera a participação do presidente francês Emmanuel Macron, do chanceler alemão Olaf Scholz, do primeiro-ministro polonês Donald Tusk e do premiê britânico Keir Starmer, segundo fontes diplomáticas.