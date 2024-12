'Nunca estivemos tão perto de acordo' sobre reféns em Gaza, diz ministro israelense

"Nunca estivemos tão perto de um acordo sobre os reféns desde o acordo anterior", disse o ministro diante dos membros da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento israelense, informou à AFP seu porta-voz, que confirmou as declarações de Katz nesta sessão a portas fechadas, citadas pela imprensa israelense.

"No que diz respeito às possibilidades de se chegar a um acordo de troca de presos e de cessar-fogo entre a ocupação [Israel] e a resistência [o Hamas e outro grupos palestinos], acho que de fato estamos mais perto do objetivo como nunca estivemos até agora", declarou à AFP, sob a condição do anonimato, um dirigente do Hamas contactado em Doha.