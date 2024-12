Novo caso de abusos sexuais abala a Igreja da Inglaterra

A Igreja da Inglaterra, que em novembro foi abalada com a renúncia de seu líder no cado de abusos sexuais contra menores, entra em uma nova crise nessa segunda-feira após revelações sobre o sucessor no cargo, o arcebispo de de York.

Os fatos revelados pela BBC remontam a 2010, quando Stephen Cottrell, hoje número 2 da instituição, era bispo de Chelmsford, no sudeste da Inglaterra.