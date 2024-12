Inter de Milão atropela Lazio (6-0) e segue a 3 pontos da líder Atalanta

A Inter de Milão venceu a Lazio com um retumbante 6 a 0 nesta segunda-feira (16) em Roma, no encerramento da 16ª rodada e continua a três pontos do líder da Serie A, a Atalanta.

Atual campeã italiana, a Inter, que foi dominada no primeiro tempo, abriu o caminho para a vitória antes do intervalo com um pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu (41') e um chute na segunda trave do lateral-esquerdo Federico Dimarco (45').