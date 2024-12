Homem é confundido com fantasma e fica três dias preso dentro de poço na Tailândia

O visitante de um vilarejo de Mae Sot, cidade no oeste da Tailândia, enfrentou uma situação inesperada no fim do último novembro. Liu Chuanyi, 22, ficou preso em um poço entre os dias 22 e 24 de novembro, por ser confundido com um fantasma.

O homem caiu acidentalmente no poço de 12 metros de profundidade, e começou a gritar por socorro. Apesar da queda, o homem ficou consciente e começou a gritar para que alguém o tirasse dali. As informações são do Bangkok Post.