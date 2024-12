Flamengo homenageia Adriano Imperador em jogo de despedida

O ex-atacante Adriano, o 'Imperador' se despediu dos gramados no domingo em amistoso no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida terminou com vitória das 'Lendas do Flamengo' por 4 a 3 sobre os 'Amigos da Itália'.

A ocasião serviu para Adriano, ex-jogador da seleção brasileira, da Inter de Milão e da Roma, de 42 anos, se despedir formalmente dos campos, oito anos após sua última partida oficial.