EUA deporta ao México ex-líder do Cartel do Golfo

Os Estados Unidos deportaram ao México, nesta segunda-feira (16), o traficante de drogas Osiel Cárdenas Guillén, ex-líder do Cartel do Golfo e fundador da sanguinária organização criminosa Los Zetas, informou o Serviço de Imigração e Controle Alfandegário americano (ICE, na sigla em inglês).

Após ser entregue a autoridades mexicanas, Cárdenas Guillén foi levado à prisão de segurança máxima do Altiplano, localizada a cerca de 80 quilômetros de Cidade do México, informou uma fonte federal próxima do caso, que pediu para não ser identificada por não estar autorizada a fazer declarações.