Envolvimento da Coreia do Norte na Ucrânia é uma "perigosa expansão" do conflito, afirmam EUA e aliados

Os Estados Unidos e 10 de seus aliados advertiram nessa segunda-feira que o crescente envolvimento da Coreia do Norte na Ucrânia constitui uma "perigosa expansão" do conflito, segundo um comunicado do Departamento de Estado.

"Estamos profundamente preocupados com o apoio político, militar e econômico que a Rússia possa oferecer ao programa armamentista ilegal da Coreia do Norte, incluindo armas de destruição em massa", disseram os ministros de Relações Exteriores da Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, França, Itália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos, assim como a alta representante da União Europeia.