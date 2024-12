Economia palestina foi devastada pela guerra em Gaza, diz Banco Mundial

A guerra na Faixa de Gaza provocou uma "mudança sem precedentes na história recente" da economia palestina, totalmente devastada pelos ataques israelenses lançados desde outubro de 2023, informou nesta segunda-feira (16) o Banco Mundial (BM).

De acordo com os mais recentes dados do BM, o Produto Interno Bruto (PIB) desse território palestino despencou 86% no final do primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.