Bournemouth arranca empate no fim contra West Ham (1-1) e é 6º na Premier League

Mas tiveram que se contentar com um empate, obtido de forma dramática. O Bournemouth está agora na sexta colocação empatado em pontos com o Aston Villa (7º, 25 pontos), que foi derrotado por 2 a 1 no sábado, na visita ao Nottingham Forest.

Mas o Bournemouth não se deixou abater e mais uma vez marcou no fim da partida e graças a um jogador reserva. Enes Ünal fez 1 a 1 numa bela cobrança de falta direta (90').

"Enes marcou um gol incrível. Ele é um especialista. Mas é apenas um ponto. Estou muito decepcionado com o pênalti", disse o técnico do Bournemouth, Andoni Iraola. "É uma jogada que analisamos em uma reunião antes da temporada. Eles (diretores de arbitragem) disseram que os jogadores não precisam defender com as mãos atrás das costas em uma posição não natural. Isso não afetou a direção do cruzamento. Não me importo com a explicação agora. Isso nos custou caro e estou muito decepcionado", lamentou.

Já o West Ham está há dois jogos sem derrota o que alivia um pouco a pressão sobre o técnico Julen Lopetegui.