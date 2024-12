'Parte' do pessoal diplomático russo deixou a Síria neste domingo, informa Moscou

Uma parte do pessoal diplomático russo em Damasco foi repatriado neste domingo (15) da Síria para a Rússia, anunciou o Ministério das Relações Exteriores, uma semana após a queda de seu aliado Bashar al Assad.

"Em 15 de dezembro, foi realizada a retirada de parte do pessoal da representação [diplomática] russa em Damasco, por meio de um voo especial da Força Aérea russa que partiu da base aérea de Hmeimim", informou no Telegram o departamento responsável por situações de crise do ministério das Relações Exteriores russo.