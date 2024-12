Governo dos EUA minimiza ameaça à segurança após avistamentos de drones

O secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, tentou minimizar neste domingo (15) as preocupações em torno do aumento de avistamentos de drones no nordeste do país, reiterando que não há relatos de ameaças à segurança.

"Alguns desses avistamentos [...] são drones. Outros são aeronaves tripuladas que comumente são confundidas com drones", declarou Mayorkas no programa This Week, da emissora ABC.