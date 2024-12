Celtic vence Rangers nos pênaltis e conquista Copa da Liga escocesa

O Celtic conquistou o primeiro título da temporada escocesa ao erguer neste domingo (15) a Copa da Liga, com uma vitória sobre o vizinho e eterno rival, o Glasgow Rangers, na decisão por pênaltis (5-4 após um empate em 3 a 3).

O Rangers do técnico belga Philippe Clément abriu o placar no 'Old Firm Derby' com um gol do meio-campista Nedim Bajrami aos 41 minutos. Mas no segundo tempo o jogo ganhou contornos dramáticos.