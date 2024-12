Catar reabrirá embaixada em Damasco na terça-feira, 17, após 13 anos

O Estado do Catar anunciou a retomada das operações em sua embaixada na Síria, a partir da terça-feira, 17. Khalifa Abdullah Al Mahmoud Al Sharif foi nomeado encarregado como embaixador.

Em uma declaração neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a retomada das operações da embaixada em Damasco ocorre depois de quase 13 anos do rompimento de todas as relações diplomáticas com o regime sírio em 2011, "expressando a posição de princípio do Estado do Catar ao lado da revolução do povo sírio e seu firme apoio às suas demandas por uma vida digna, liberdade e justiça social".