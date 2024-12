Borussia Dortmund cede empate nos acréscimos contra o Hoffenheim (1-1)

Com 22 pontos, o Dortmund cai para o oitavo lugar e não consegue aproveitar a primeira derrota no campeonato do líder Bayern de Munique (33 pontos), derrotado por 2 a 1 no sábado na visita ao Mainz e que agora tem 11 pontos a mais que o time aurinegro.

O Borussia Dortmund cedeu o empate (1-1) nos acréscimos diante do Hoffenheim, neste domingo (15), pela 14ª rodada da Bundesliga, e perdeu uma grande oportunidade de melhorar a sua situação na tabela.

O Borussia Dortmund também vê o Bayer Leverkusen (2º, 29 pontos), que venceu o Augsburg fora de casa por 2 a 0 no sábado, aumentar sua margem.

Esta semana, os momentos finais foram traumáticos para o Dortmund no Westfalenstadion, com o Barcelona também vencendo no estádio na reta final, por 3 a 2, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Neste domingo, o Dortmund saiu na frente graças a um gol do americano Gio Reyna no início do segundo tempo (46').

Os donos da casa mantiveram a vantagem até os momentos finais, mas aí o dinamarquês Jacob Ruun Larsen, ex-Dortmund, empatou para o Hoffenheim nos descontos (90'+2) para decepção da torcida local.