Após conversa com Trump, Netanyahu diz que Israel não tem interesse em conflito com a Síria

Em comunicado oficial, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país "não tem interesse em um conflito com a Síria" e que a política israelense com os sírios se dará de acordo com a realidade local. No entanto, Netanyahu advertiu que Israel está empenhado em impedir o rearmamento do Hezbollah.

O primeiro-ministro conversou sobre o assunto no sábado, 14, à noite com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.