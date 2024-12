Ucrânia reivindica bombardeio contra instalação petrolífera na região russa de Oriol

O Estado-Maior ucraniano informou em comunicado que as forças de Kiev atacaram o local na cidade de Stalnoi Kon, na região de Oriol, a cerca de 165 km da fronteira com a Ucrânia.

A Ucrânia informou neste sábado (14) que bombardeou uma instalação petrolífera na região russa de Oriol (oeste), provocando um incêndio, enquanto as autoridades locais confirmaram um "ataque massivo" com drones.

Segundo ele, as defesas antiaéreas derrubaram 11 drones inimigos e, às 5h locais (23h de sexta-feira no horário de Brasília), o incêndio estava controlado, embora ainda não tivesse sido totalmente extinto.

O ataque não deixou vítimas, acrescentou.

Na região russa de Belgorod, uma criança de nove anos morreu em um ataque com drones ucranianos que atingiu uma casa no povoado de Maiski, informou no sábado o governador regional, Viatcheslav Gladkov.