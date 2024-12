Morre um segundo detido nos protestos pós-eleições na Venezuela (ONG e família)

Um segundo detido nos protestos que eclodiram após a controversa reeleição do presidente venezuelano Nicolás Maduro morreu na prisão, denunciaram neste sábado (14) uma ONG e o filho do preso, que afirmou que as autoridades negaram a morte de seu pai.

Jesús Rafael Álvarez, de 44 anos, detido no contexto da crise pós-eleições, faleceu na quinta-feira na prisão de máxima segurança de Tocuyito (Carabobo, região central), segundo informaram a ONG Observatório Venezuelano de Prisões (OVP) e o Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos.