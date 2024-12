Mallorca vence Girona (2-1) de virada e é quinto no Espanhol

O canadense Cyle Larin foi o protagonista com dois gols na virada do Mallorca contra o Girona (2-1), neste sábado pela 17ª rodada da Liga espanhola, resultado que levou o time ao quinto lugar.

O Girona saiu na frente no início da partida, com gol do holandês Donny Van de Beek logo aos 7 minutos, mas Larin virou com seus gols aos 20 e 51 minutos.