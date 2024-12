Bloco ALBA celebra 20 anos com influência reduzida

A cúpula da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA) estava prevista para acontecer em Havana, onde foi assinado o documento de sua fundação, mas foi transferida para a capital venezuelana no auge da crise econômica que assola Cuba, com a escassez de alimentos e medicamentos e apagões crônicos que se agravaram desde outubro.

Em 14 de dezembro de 2004, Fidel Castro e Hugo Chávez assinaram a criação do bloco ALBA, grupo político que comemora neste sábado seu 20º aniversário em Caracas, em um contexto regional no qual sua influência diminui.

A agenda da reunião conta com a participação do presidente anfitrião Nicolás Maduro, do seu homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, do boliviano Luis Arce e Daniel Ortega da Nicarágua, além de líderes dos outros sete países-membros.