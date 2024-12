Atalanta consegue histórico 10º triunfo consecutivo e se isola na liderança da Serie A

A equipe de Bérgamo venceu na Sardenha com um gol no segundo tempo (66') de Nicolo Zaniolo, apenas dois minutos depois de entrar em campo.

Com estes três pontos, a 'Dea' soma 37 e lidera a Serie A com cinco pontos de vantagem sobre o Napoli, que joga neste sábado fora de casa contra a Udinese (9ª com 20).

Outro grande candidato ao título, a Inter de Milão (3ª com 31 pontos) disputará sua partida na segunda-feira contra a Lazio (5ª empatada em pontos com os 'nerazzurri'), embora tenha uma partida pendente contra a Fiorentina (4ª com 31 pontos) que foi interrompida depois que o jogador da 'Viola' Edoardo Bove sofreu um ataque cardíaco no dia 1º de dezembro.

Neste sábado quem também joga é a Juventus (6ª com 27 pontos), obrigada a vencer em casa o último colocado Venezia para não ficar ainda mais afastada dos líderes.