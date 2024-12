Ruanda apresenta candidatura para receber etapa da Fórmula 1

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, anunciou nesta sexta-feira (13) que seu país é candidato oficial a receber uma corrida de Fórmula 1 em sua capital, Kigali.

Kagame tem como objetivo trazer a F1 de volta à África, que não recebe um a prova da principal categoria do automobilismo desde 1993, quando aconteceu o Grande Prêmio da África do Sul, no circuito de Kyalami.