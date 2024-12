Policial aposentado encontra tesouro de músicas inéditas de Michael Jackson

Um agente aposentado da polícia rodoviária da Califórnia encontrou um tesouro de músicas inéditas do falecido rei do pop americano Michael Jackson, noticiou, nesta quinta-feira (13), o veículo especializado Hollywood Reporter.

Dentro do depósito foram encontradas 12 fitas cassete, além de gravações de áudio digitais (DAT) com 12 canções inéditas de Michael Jackson, criadas antes do lançamento do álbum indicado ao Grammy "Dangerous", em 1991.

Infelizmente para os muitos fãs de Jackson, um advogado contratado por Musgrove que entrou em contato com o Jackson Estate — que administra o legado do cantor — foi informado de que todos os direitos autorais de suas gravações e composições pertencem ao espólio, impossibilitando a divulgação pública das músicas.

O Jackson Estate esclareceu posteriormente ao Hollywood Reporter que também possui os originais dessas gravações e que "nada comercial ou de outro tipo pode ser feito com as cópias DAT".