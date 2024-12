Pelo menos seis mortos e 30 feridos em incêndio em hospital na Índia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O incêndio, que está sob investigação, deflagrou na noite de quinta-feira no estado de Tamil Nadu, no sul do país, e as seis vítimas foram encontradas em um elevador do hospital da cidade de Dindigul, informou a agência de notícias Press Trust of India.