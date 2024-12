“O povo sírio está unido!” Milhares de pessoas celebraram a queda do presidente Bashar al Assad na sexta-feira na mesquita Umayyad em Damasco, seguindo o apelo do líder da nova potência para celebrar “a vitória da revolução” nas ruas.

Maher Semsmieh foi entregar seu rifle em um escritório do partido Baath em Damasco depois que a formação da dinastia al-Assad, que governou a Síria por meio século, suspendeu suas atividades.

Ex-militantes do partido de Assad entregam suas armas em Damasco

Queda do regime de Assad expõe arsenais da droga captagon

A queda do regime de Bashar al-Assad expôs milhões de comprimidos de captagon, a droga que transformou a Síria em um narcoestado e que os rebeldes encontram diariamente em hangares e bases militares.

Por Dave CLARK

(Síria conflito política, 715 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- FRANÇA POLÍTICA

PARIS:

Macron nomeia aliado centrista Bayrou como primeiro-ministro da França

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou, nesta sexta-feira (13), seu aliado centrista e político veterano François Bayrou, de 73 anos, como primeiro-ministro, com o desafio de reunir uma maioria parlamentar que impeça sua queda e agrave ainda mais a crise política.

(França política governo partidos, 699 palavras - já transmitida)

-- OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO

--EUROPA

PARIS:

Longevidade humana extrema em algumas áreas do planeta é uma farsa, diz cientista

A maior parte do que sabemos sobre os seres humanos que atingem idades muito avançadas baseia-se em dados falhos, incluindo a ciência por trás das "zonas azuis", famosas por terem uma elevada proporção de pessoas com mais de 100 anos, segundo um pesquisador.

(Sociedade demografia saúde, 708 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

KIEV:

Kremlin elogia última declaração de Trump sobre a Ucrânia

O Kremlin disse nesta sexta-feira (13) que a rejeição do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, ao uso pela Ucrânia de armas de longo alcance fornecidas por Washington contra a Rússia é uma postura “totalmente alinhada” com a de Moscou.

(Rússia Ucrânia diplomacia conflito EUA forças-armadas, Nota Central, 450 palavras - já transmitida)

AJACCIO:

Cardeal franco-espanhol Bustillo elogia 'entusiasmo' do papa, que visita Córsega

O cardeal franco-espanhol François-Xavier Bustillo, bispo de Ajaccio, analisa em entrevista à AFP vários assuntos sobre o papa Francisco, como sua saúde e ausência na reabertura da Notre-Dame em Paris, antes de o pontífice visitar a ilha francesa de Córsega no domingo.

(religião papa Vaticano França, Entrevista AFP, 498 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Taylor Swift encerrou sua Eras Tour no topo do mundo, e agora?

A Eras Tour, que durou quase dois anos e custou 2 bilhões de dólares (11,8 bilhões de reais), quebrou recordes, fez história e literalmente causou terremotos. O que Taylor Swift, a maior estrela do planeta, poderia fazer agora?

(EUA música entretenimento Swift, 670 palavras - a ser transmitida)

ARQUIVO FOTOS

BOGOTÁ:

Ciclovia de Bogotá: a revolução da 'bike' que inspirou o mundo há 50 anos

Jaime Ortiz Marino, um entusiasta da bicicleta, liderou uma revolução há 50 anos. Ele é o criador da Ciclovia de Bogotá, uma contracultura ao uso de carros que inspirou o mundo.

(Colômbia clima meioambiente transporte saúde lazer. 547 palavras - já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

-- ASIA

PEQUIM:

Ex-treinador de futebol chinês é condenado a 20 anos de prisão por corrupção

O ex-técnico da seleção chinesa de futebol Li Tie foi condenado, nesta sexta-feira (13), a 20 anos de prisão por pagar e aceitar subornos, no mais recente episódio de uma campanha contra a corrupção no esporte no gigante asiático.

(fbl suborno China corrupção, 629 palavras - já transmitida)

FOTOS ARQUIVO

jvb/avl/jc