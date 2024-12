Os horrores da prisão de Saidnaya, símbolo das piores atrocidades do clã Assad

Este centro penitenciário, onde ocorreram diversas execuções extrajudiciais, torturas e desaparecimentos forçados, simboliza as atrocidades cometidas pelo presidente Bashar al Assad contra seus opositores.

No domingo, após entrarem em Damasco, os rebeldes sírios anunciaram que tomaram o controle da prisão de Saidnaya e libertaram detidos, alguns encarcerados desde os anos 1980.

As imagens de prisioneiros desnutridos e desorientados, alguns carregados por companheiros devido à extrema fraqueza, deram a volta ao mundo, revelando as terríveis condições desse centro penitenciário que a Anistia Internacional qualificou de "matadouro humano".

A prisão foi construída nos anos 1980 durante o mandato de Hafez al Assad, pai de Bashar.

Originalmente destinada a abrigar prisioneiros políticos, principalmente opositores ao governo, incluindo membros de grupos islamistas e ativistas curdos, foi se tornando ao longo do tempo um símbolo do controle impiedoso do Estado sírio sobre seus cidadãos.

Em 2016, investigadores da ONU declararam que "o governo é responsável por atos que constituem extermínio e são equivalentes a um crime contra a humanidade", incluindo os cometidos em Saidnaya.