A agência de classificação de risco Moody's anunciou, na noite desta sexta-feira (13), ter rebaixado a nota da dívida soberana da França para Aa3, com perspectiva estável, após meses de turbulência política e no mesmo dia da nomeação do centrista François Bayrou como primeiro-ministro.

A Moody's mencionou a "fragmentação política" da França como a razão para sua decisão, anunciada depois da queda do governo do premiê Michel Barnier por um voto de censura do Parlamento, depois de meses de disputa sobre um orçamento de austeridade.