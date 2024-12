Israel pede que seu Exército permaneça em zona desmilitarizada da Síria

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou nesta sexta-feira ao Exército que se “prepare para permanecer” durante todo o inverno na zona desmilitarizada entre Israel e Síria, no planalto das Colinas do Golã, parcialmente anexado por Israel.

Este envio de tropas israelenses coincide com a operação de retirada dessas forças do sul do Líbano, após um cessar-fogo com o movimento xiita Hezbollah.

O Exército israelense continua em guerra com o grupo palestino Hamas em Gaza.

“Por causa do que está acontecendo na Síria, é de suma importância em termos de segurança manter nossa presença no cume do Monte Hermon, tudo deve ser feito para garantir a prontidão do [Exército] lá, para que os combatentes possam permanecer no local apesar das difíceis condições climáticas" do inverno do norte, declarou o ministro Katz em um comunicado.