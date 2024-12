Esquerda indica plano de derrubar Bayrou, escolhido por Macron para ser premiê da França

Em publicação no X (antigo Twitter), Panot afirmou que só há duas alternativas disponíveis: continuar as políticas de Barnier ou romper com esse ciclo. "Duas escolhas estarão à disposição dos deputados: apoio ao planos de Macron ou censura. Nós fizemos a nosso", disse, em referência ao mecanismo legislativo que pode destituir o primeiro-ministro.

A divergência reflete o impasse na aprovação do orçamento do ano que vem. Barnier tentou aprová-lo por uma manobra extraordinária que dispensava o aval da Assembleia Nacional. Insatisfeito com a tentativa, o parlamento votou para derrubar o governo do premiê.