Consultoria McKinsey pagará U$S 650 milhões para evitar processo criminal nos EUA

De acordo com o acordo registrado nesta sexta-feira (13) perante um tribunal da Virgínia (leste), a consultoria ficará sob vigilância por cinco anos por ter contribuído para a crise ao oferecer consultoria a grupos farmacêuticos como a Purdue Pharma, fabricante do analgésico OxyContin.

A empresa de consultoria empresarial americana McKinsey aceitou pagar 650 milhões de dólares (3,92 bilhões) em um acordo com o governo dos Estados Unidos para evitar um processo criminal por seu papel na crise dos opioides.

O grupo também foi multado pela SEC, o órgão regulador do mercado de ações, por falhas em seus controles internos.

Consultada pela AFP, a empresa ainda não respondeu.

A McKinsey aconselhou a Purdue Pharma a ajudar a impulsionar suas vendas de OxyContin, afirmou o estado de Nova York em uma ação judicial. Em particular, recomendou focar nas dosagens elevadas, consideradas as mais lucrativas, mas também as mais viciantes.