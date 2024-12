Congresso dos EUA negocia contra o relógio para evitar paralisação

O Congresso dos EUA está novamente trabalhando contra o relógio nesta sexta-feira (13) para encontrar um acordo orçamentário que evite a paralisação dos serviços públicos no Estado federal, faltando uma semana para o prazo final.

Seria um evento extremamente impopular nos Estados Unidos, especialmente durante a temporada de férias.

Sem tempo para finalizar um orçamento geral para 2025, democratas e republicanos poderiam aprovar uma resolução temporária para manter o Estado federal funcionando nos próximos meses.

Espera-se um projeto de lei até o fim de semana ou no início da próxima semana, que deverá ser sancionado pelo presidente Joe Biden, antes do recesso Legislativo para as festas de fim de ano.