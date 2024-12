Blinken diz à Turquia que é 'imperativo' combater jihadistas do EI na Síria

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira (13) durante uma visita à Turquia que continua sendo “imperativo” combater o grupo jihadista Estado Islâmico na Síria após a queda de Bashar al-Assad.

“Nosso país trabalhou arduamente e deu muito de si durante vários anos para garantir a eliminação do califado territorial do Estado Islâmico, para garantir que essa ameaça não reaparecesse”, disse Blinken em Ancara, em uma coletiva de imprensa conjunta com seu colega turco, Hakan Fidan.