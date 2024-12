Autoridades iranianas prendem marido de ativista e advogada detida

"Meu pai foi detido em casa nesta manhã", escreveu Meraveh Khandan em sua conta no Instagram.

As autoridades iranianas prenderam nesta sexta-feira (13) o ativista Reza Khandan, marido da premiada ativista e advogada Nasrin Sotoudeh, afirmaram a filha do casal e um advogado.

Sotoudeh, que ganhou o prêmio Sakharov do Parlamento Europeu em 2012, defendeu mulheres presas por recusarem o uso obrigatório do véu, assim como condenados à morte por crimes cometidos quando eram menores de idade.

Khandan pediu incansavelmente a libertação de sua esposa durante suas longas períodos na prisão.

A detenção do ativista ocorre a poucos dias da entrada em vigor de uma nova lei que torna ainda mais severas as penas para quem violar o código de vestimenta.

A ONG Anistia Internacional afirmou, em um relatório na terça-feira, que as mulheres podem até mesmo ser condenadas à morte com base na lei de "promoção da cultura da castidade e do hijab".