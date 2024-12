Reino Unido quer reforçar proteção infantil após morte de menina por violência doméstica

“Trata-se de garantir que haja salvaguardas para as crianças, principalmente para aquelas que estudam em casa. Então, acho que é aí que estão as perguntas”, disse Starmer.

Ao mesmo tempo, será criado um registro de crianças educadas em casa.

No final do julgamento, a comissária do governo para crianças, Rachel de Souza, disse que o caso ilustrava “as falhas profundas no sistema de proteção à criança”.

No julgamento de um caso que horrorizou o Reino Unido, um tribunal de Londres considerou seu pai, Urfan Sharif, 42 anos, e sua parceira, Beinash Batool, 30 anos, responsáveis pelo assassinato da menina.