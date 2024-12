Província do Canadá pode interromper exportação de eletricidade para EUA se Trump adotar novas tarifas

Doug Ford, primeiro-ministro da província, fez o alerta após uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e os representantes de outras províncias.

A província mais populosa do Canadá, Ontário, poderia cortar todas as exportações de energia elétrica para os Estados Unidos caso o presidente eleito, Donald Trump, cumpra a sua ameaça de novas tarifas, afirmou na quarta-feira (11) o primeiro-ministro da região.

"Vamos até o fim, até cortar a energia, até Michigan, até o estado de Nova York e até mesmo Wisconsin", disse o primeiro-ministro da província que faz fronteira com vários estados do norte dos Estados Unidos.

No ano passado, Ontário exportou 12 bilhões de kWh de energia elétrica para os estados americanos de Minnesota, Nova York e Michigan, o suficiente para abastecer 1,5 milhão de residências, informou a equipe de governo de Ford à AFP.

Trudeau, que se reuniu com Trump na Flórida no fim de novembro, afirmou esta semana que as tarifas alfandegárias seriam "devastadoras" para o país.