Netanyahu diz que ficará em área ocupada na Síria até que surja 'nova força'

À medida que países no Oriente Médio trabalham para responder à queda súbita do regime Assad, Israel disse nesta quinta-feira, 12, que seu Exército permanecerá no território sírio que apreendeu até que "uma nova força" seja estabelecida e atenda às suas demandas de segurança.

Israel conduziu centenas de ataques contra a Síria esta semana, em uma das maiores operações individuais de sua história, segundo especialistas, efetivamente destruindo as capacidades militares do vizinho em questão de dias. Paralelamente, as forças israelenses tomaram postos militares no sul da Síria, além de uma zona desmilitarizada estabelecida após a guerra do Yom Kippur de 1973.