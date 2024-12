Morre Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro

Campeão do mundo pela seleção brasileira em 1959 e 1963, Pasos faleceu em São Paulo um dia depois de seu aniversário devido a "diversas complicações" relacionadas à sua idade, informaram seus familiares.

O ex-armador Amaury Pasos, uma das maiores lendas do basquete brasileiro, morreu na madrugada desta quinta-feira (12), aos 89 anos, informou a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

"Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete", afirmou o presidente da CBB, Guy Peixoto Jr., em um comunicado, no qual decretou luto de três dias na entidade.

Filho de argentinos e conhecido por sua versatilidade, que o fez se destacar como armador e ala-pivô, o ex-jogador de 1,91 m de altura foi um dos ícones da era dourada do basquete brasileiro.

Pasos participou dos únicos dois títulos mundiais do Brasil e no primeiro deles, no Chile, foi eleito o MVP da competição.

Além disso, foi prata e bronze nos mundiais de 1954 e 1967. Também foi bronze nos Jogos Olímpicos de Roma-1960 e Tóquio-1964, entre outras conquistas.