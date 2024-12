Mbappé sofre lesão na coxa e vira dúvida no Real Madrid para Copa Intercontinental

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, sofreu uma lesão na coxa esquerda, informou o clube nesta quinta-feira (12), sem dar um prazo de recuperação.

"Após os exames realizados hoje em nosso jogador Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no músculo da perna esquerda. Evolução pendente", diz a nota publicada no site do time merengue.