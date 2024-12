Lula passa por novo procedimento médico com 'sucesso'

"O procedimento foi com sucesso (...) O presidente está acordado e conversando", disse um dos médicos de Lula, Roberto Kalil, que na quarta-feira explicou que o mandatário passaria por um cateterismo via femoral, com o objetivo de "minimizar o risco" de sangramentos futuros.

Em 19 de outubro, o presidente sofreu uma queda no banheiro na residência oficial do Palácio da Alvorada e bateu com a parte de trás da cabeça no chão. Ele levou pontos e foi submetido a avaliações periódicas durante várias semanas.

Por causa do acidente, o presidente precisou cancelar várias viagens ao exterior, inclusive à Rússia, onde participaria da cúpula do Brics.

No entanto, ele manteve seus compromissos no Brasil, e em 18 e 19 de novembro foi o anfitrião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro.