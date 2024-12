Grupos de defesa dos direitos humanos pedem fim das execuções secretas no Iraque

Militantes e organizações de direitos humanos instaram, nesta quinta-feira (12), as autoridades iraquianas que cessem em caráter imediato "as execuções secretas" e a "tortura" de presos condenados à morte no país.

Nos últimos anos, os tribunais iraquianos ordenaram centenas de execuções por "terrorismo", em instâncias que, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, carecem de um procedimento oficial ou nas quais são aceitas confissões que suspeita-se terem sido obtidas através de sessões de tortura.