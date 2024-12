G7: reafirmamos compromisso com Síria e damos apoio a processo de transição política inclusivo

O G7 reafirmou seu compromisso com a Síria e disse que dá apoio para o processo de transição política que seja inclusivo e sob uma estrutura que leve a uma governança confiável, via comunicado publicado nesta quinta-feira, 12. A nota apela para que todas as partes preservem a integridade territorial e a unidade nacional da Síria, além de respeitar a independência e soberania do país.

"Reiteramos nosso apoio à Força de Observação de Desengajamento da Organização das Nações Unidas (ONU) monitorando as Colinas de Golã entre Israel e a Síria", cita.