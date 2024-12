Ex-informante do FBI que mentiu sobre Biden e seu filho, Hunter, se declara culpado

Alexander Smirnov, de 44 anos, aceitou se declarar culpado de fornecer informação falsa no âmbito de uma investigação federal e de evasão fiscal, segundo sua apresentação perante um tribunal distrital na Califórnia.

Um ex-informante do FBI acusado de mentir sobre o presidente americano, Joe Biden, e seu filho, Hunter, chegou a um acordo com os promotores, segundo documentos judiciais publicados nesta quinta-feira (12).

Nascido na Rússia e com dupla nacionalidade americana e israelense, Smirnov pode pegar de quatro a seis anos de prisão, segundo os termos do acordo de culpabilidade. A sentença será proferida no próximo ano.