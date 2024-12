Eleições de 2026 sem Lula e Bolsonaro?

Os candidatos às eleições presidenciais de 2026 são uma incógnita. A frágil saúde do presidente Lula (PT) e as restrições legais de seu principal adversário, Jair Bolsonaro (PL), podem deixar os dois protagonistas da política brasileira fora da disputa.

Antes de seus atuais problemas de saúde, a percepção geral era de que Lula se preparava para se candidatar novamente, embora não tivesse feito um anúncio oficial.

Por sua vez, Bolsonaro, de 69 anos, enfrenta barreiras judiciais para tentar voltar à Presidência, perdida para Lula nas eleições de 2022.

O ex-capitão do Exército está inelegível por oito anos por ter questionado, sem provas, a confiabilidade do sistema de votação com as urnas eletrônicas.