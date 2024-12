Documentos judiciais relacionados aos Beatles são vendidos por mais de R$ 60 mil

Um comprador anônimo pagou US$ 9.000 libras (US$ 11.478 ou R$ 64.497) por mais de 300 folhas, segundo a Dawsons.

Documentos judiciais relacionados aos Beatles, encontrados em um armário onde estavam guardados desde a década de 1970, foram vendidos em Londres por mais de US$ 11 mil (R$ 60 mil na cotação atual), anunciou a casa de leilões britânica Dawsons, nesta quinta-feira (12).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os documentos incluem cópias das atas das reuniões com o assessor do grupo, textos legais e uma cópia da escritura de 1967 com os termos e condições de um acordo entre os membros.