Copenhague se reinventa para enfrentar a água, sua ameaça número um

A cidade pode ser submersa principalmente pela água da chuva: o instituto meteorológico local prevê um aumento na precipitação de 30 a 70% até 2100.

O perigo também vem do aumento do nível do mar - 42 cm em média até o final do século - e dos aquíferos.

“Toda a cidade de Copenhague está negociando com o ciclo da água, porque é uma área úmida que foi drenada”, resume Anna Aslaug Lund, professora de arquitetura da Universidade de Copenhague.