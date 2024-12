Confrontos diretos marcam 15ª rodada do Campeonato Francês

Com o Campeonato Francês mais apertado depois dos recentes empates do líder, Paris Saint-Germain, a 15ª rodada promete ser de alta tensão, com confrontos diretos entre os times do Top 5.

O Olympique de Marselha (2º, 29 pontos) receberá o Lille (4º, 26 pts) no sábado, enquanto o PSG (34 pts) enfrentará no domingo o Lyon (5º, 25 pts), que está sem perder na Ligue 1 desde o final de setembro.