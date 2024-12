Chelsea vence Astana (3-1) e se mantém 100% na Liga Conferência

Cinco vitórias em cinco jogos: o Chelsea continua confirmando seu status de favorito na Liga Conferência e 100% de aproveitamento na competição ao bater o Astana por 3 a 1 nesta quinta-feira (12), no Cazaquistão.

O resultado no Cazaquistão se torna ainda mais expressivo porque o time londrino contou com vários jogadores jovens, nove deles do sub-21.